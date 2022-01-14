تكنولوجيا وعلوم

مسبار "إكزومارس" المريخي يصل مطار "بايكونور" الفضائي

Lebanon 24
14-01-2022 | 14:00
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من المخطط له أن يصل الربيع المقبل مطار "بايكونور" الفضائي المسبار لإطلاقه العام الجاري إلى المريخ في إطار بعثة "إكزومارس" الروسية الأوروبية المشتركة.

صرح بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

وقال إن نائب مدير "روس كوسموس" لشؤون الأجهزة الفضائية قد أكّد الخميس 13 كانون الثاني أن المسبار سيصل الربيع المقبل مطار "بايكونور" الفضائي.

يذكر أنه كان يخطط أولا لإرسال المسبار إلى المريخ عام 2018، ثم تم تأجيل إطلاق المسبار الذي يحمل الروفر الأوروبي ومنصة "كازاتشوك" الروسية المخصصة لهبوط المسبار إلى عام 2020، ثم تأجل إطلاقه مرة أخرى إلى عام 2022.

وكانت الوكالة الفضائية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع إطلاق المسبار من مطار "بايكونور" الفضائي  في الفترة ما بين 20 أيلول و1 تشرين الاول المقبل وذلك بواسطة صاروخ "بروتون – إم" الروسي ووحدة التسريع  "بريز – إم" روسية الصنع.

يذكر أن الغاية من بعثة "إكزومارس" الأوروبية الروسية هي دراسة سطح المريخ والبحث عن آثار للحياة هناك.
المصدر: روسيا اليوم
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