تكنولوجيا وعلوم

ما هي الأسباب الأكثر شيوعًا لتلف هاتفك؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 02:00
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هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى اشتعال النيران في الهاتف الذكي أو انفجاره، ويتعلق ذلك دائمًا ببطارية الجهاز، ويتم تشغيل الأجهزة المحمولة الحديثة بواسطة بطاريات ليثيوم أيون، والتي تحتوى على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن، وفقا لأحدث التقارير thenextweb .

وعندما يحدث خطأ ما يمكن أن تتعطل المكونات الداخلية للبطارية وتخلق تفاعلًا متقلبًا يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق، ويمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة وأبرزها:

1. المشكلة الأكثر شيوعًا هى الحرارة الزائدة، وإذا أصبحت بطارية الشحن أو المعالج الذي يعمل فوق طاقته شديدة السخونة بسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف التركيب الكيميائي لمكونات الهاتف مع البطاريات، ويمكن أن يتسبب التفاعل المتسلسل الذي يسمى الهروب الحراري في أن تولد البطارية مزيدًا من الحرارة وفي النهاية تشتعل فيها النيران أو تنفجر.

2. السقوط أو الانحناء المفرط يؤدي إلى تعطيل الأعمال الداخلية للبطارية ومن ثم انفجارها.

3. ترك الهاتف في الشمس لفترة طويلة.

4. البرامج الضارة التي تفرط في تشغيل وحدة المعالجة المركزية.

5. كارثة الشحن في حدوث قصر في الدائرة داخل الجهاز.

6. استخدام الجهاز لعدة سنوات، فمن الممكن أن تتلاشى المكونات الداخلية، مما يؤدى إلى التورم والسخونة الزائدة.

7. قد تكون هناك مشكلة فى إنتاج الهاتف.
المصدر: اليوم السابع
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