تكنولوجيا وعلوم

علماء يرصدون بخار الماء في "سوبر نبتون"

Lebanon 24
15-01-2022 | 11:00
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن رصد "بخار ماء" في الغلاف الجوي لكوكب سوبر نبتون، والذي يحمل الاسم العلمي "TOI-674 b".

وهذا الكوكب المكتشف في 2009 يعتبر أكبر من كوكب "نبتون" وهو يدور حول نجم قزم أحمر على بعد حوالي 150 سنة ضوئية، حيث تعادل السنة الضوئية الواحدة نحو 10 ترليون كلم.

ورصد العلماء في الغلاف الجوي لهذا الكوكب بخار ماء، الأمر الذي يولد العديد من الأسئلة التي لا تزال تحتاج إجابات وتحقيق بشكل أعمق.

وتشير ناسا إلى أن حجم الكوكب وعلاقته بنجمه تجعله متاحا للتلسكوبات في الفضاء، حيث يعتبر "قريبا" إلى حد ما من الناحية الفلكية، حيث يمكنهم في مراحل لاحقة تحديد مقدار بخار الماء الذي يحمله الغلاف الجوي لهذا الكوكب.

ويبلغ حجم هذا الكوكب نحو 1.3 ضعف حجم كوكب نبتون، وبما يعادل 25 ضعف كتلة الأرض، أي أنه أكبر من كوكبنا 4.7 مرة، فيما يبلغ حجم نجمه حوالي ثلاثة أرباع حجم الشمس.

ويدور هذا الكوكب حول نجمه في أقل من يومين، وتبلغ درجة حرارته نحو 1100 فهرنهايت.

ويعتبر هذا الكوكب من الكواكب النادرة، والذي قد يوفر أدلة مهمة للعلماء حول تشكيل أنظمة الكواكب بشكل عام، بما في ذلك نظامنا الشمسي.
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