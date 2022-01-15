12
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
دجوكوفيتش يتسبب في جدل سياسي
Lebanon 24
15-01-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تفشي متحور "أوميكرون" في صفوف الأستراليين، أحدث رفض نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تلقي اللقاح جدلا كبيرا.
ويحمل النزاع القانوني مع دجوكوفيتش خلفيات سياسية في بلد عاش على مدى عامين أحد أصعب القيود في العالم لمواجهة تفشي كوفيد-19 ويستعد للانتخابات العامة في مايو.
وقال زعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيزي في مقابلة الخميس: "لأستراليا سياسة تقضي بعدم السماح لغير الملقحين بدخول البلاد. من غير المفهوم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة".
وسأل "كيف تمكن نوفاك دجوكوفيتش من القدوم إلى هنا؟".
ومع ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات في ملبورن، أعلنت ولاية فيكتوريا الخميس أنها ستحد من الطاقة الاستيعابية للملاعب بنسبة 50%.
ويتعين على جماهير البطولة التي تنطلق الاثنين تلقي اللقاح أو الحصول على إعفاء طبي.
في المقابل، دخل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى خط الأحداث الجمعة، منتقدا رئيس الوزراء الأسترالي ومتهما بلاده بـ "إساءة معاملة" دجوكوفيتش.
وقال فوتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي: "لماذا تسيئون معاملته، ولماذا تتعاملون معه بهذا الشكل ليس فقط ضده ولكن أيضا ضد أسرته والبلاد بأسرها؟".
في السياق، ندد اللاعب الأمريكي تينيس ساندغرين، وهو أيضا من غير الملقحين، عبر تويتر بـ"الإهانة" التي لحقت بدجوكوفيتش والرغبة في "أن يكون مثالا".
كما قال الصربي يانكو تيبساريفيتش إن "كل من شارك في هذا الإجراء" يجب أن "يخجل".
وصرح إيغور شيتوجيفيتش، الطبيب الذي ساعد دجوكوفيتش للصعود إلى قمة عالم الكرة الصفراء: "يصبح من السخف أن يكون الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة (...) تهديدا للجمهور".
وكان دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا يمني النفس بإحراز بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات مهددا.
ومن الممكن أن يفقد دجوكوفيتش مكانه كمصنف أولا عالميا في حال عدم مشاركته ببطولة أستراليا المفتوحة، مقابل فوز الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا أو الألماني ألكسندر زفيريف الثالث باللقب.
تابع
الأكثر قراءة
حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف
Lebanon 24
حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف
03:05 | 2022-01-15
15/01/2022 03:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار قد يتراجع أكثر.. إليكم السبب
Lebanon 24
الدولار قد يتراجع أكثر.. إليكم السبب
12:30 | 2022-01-15
15/01/2022 12:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين.. 3 ملفات ستسلك طريقها إلى الحل
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين.. 3 ملفات ستسلك طريقها إلى الحل
13:17 | 2022-01-15
15/01/2022 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج معروفة بالكرم... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج معروفة بالكرم... هل أنت من بينها؟
00:30 | 2022-01-15
15/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
09:42 | 2022-01-15
15/01/2022 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-01-15
"فيسبوك" يعلن إغلاق هذه الخدمة
14:00 | 2022-01-15
ميزة إضافية لـTikTok مقتبسة من "تويتر"
11:00 | 2022-01-15
علماء يرصدون بخار الماء في "سوبر نبتون"
09:33 | 2022-01-15
أثرياء يوتيوب... قائمة النجوم الأعلى ربحا خلال عام 2021
08:00 | 2022-01-15
الحياة على المريخ... نيزك يكشف كلّ شيء
05:00 | 2022-01-15
واتساب يختبر ميزة مشابهة لإنستغرام.. ما هي؟
فيديو
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
03:29 | 2022-01-15
16/01/2022 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
02:00 | 2022-01-15
16/01/2022 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
23:30 | 2022-01-14
16/01/2022 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact