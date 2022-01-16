تكنولوجيا وعلوم

تحويل "آيفون" و"آيباد" إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية! (صور)

Lebanon 24
16-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-907589-637779045809905437.jpg
Doc-P-907589-637779045809905437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شركة "مايكروسوفت" الأميركية قامت بطرح ميزة تحول هواتف "آيفون" الذكية وحواسيب "آيباد" اللوحية ‏إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية تقليدية.‏

 

وقامت "مايكروسوفت" بتضمين الميزة من خلال تطبيقها للمراسلة "تيمز"، الذي يحوّل "آيفون" و"آيباد" إلى جهاز اتصال لاسلكي يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، بحسب بيان رسمي.

 

وكانت الميزة متوافرة في تطبيق "مايكروسوفت تيمز" قبل عامين، ولكن للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" فقط.

Microsoft Updates Teams With New Walkie Talkie Feature pic.twitter.com/YTdDkDngZy

 
 

وكانت "مايكروسوفت" وفرت هذه الميزة في المقام الأول للعاملين في الخطوط الأمامية مع بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الموظفين الذين يواجهون العملاء ويديرون العمليات اليومية داخل الشركات.

 

 

ولا تزال ميزة تحويل الأجهزة الذكية الحديثة إلى جهاز لاسلكي قديم نادرة في تطبيقات الاتصالات.

 

ويتيح تطبيق "واتسآب" تسجيل مقتطفات من الصوت يمكن إرسالها أو استلامها، كما أطلقت شركة "آبل" الميزة في ساعتها الذكية عام 2018، باستخدام "اضغط لتتحدث" عبر مكالمة "فيس تايم" صوتية.

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-01-16
14:00 | 2022-01-16
12:00 | 2022-01-16
10:00 | 2022-01-16
08:00 | 2022-01-16
02:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website