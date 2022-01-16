تكنولوجيا وعلوم

حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)

Lebanon 24
16-01-2022 | 08:00
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كشفت Lenovo عن حاسب محمول مميز طوّر ليسهل على المستخدمين الأعمال المكتبية ويكون مناسبا لمصممي الغرافيك بنفس الوقت.

 

وأكثر ما يميز حاسب ThinkBook Plus Gen 3 هو حصوله على شاشة إضافية مثبتة بجانب لوحة المفاتيح، يمكن للمستخدم الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي لتعديل الصور أو إضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية.

 

كما يمكن للمستخدم تقسيم الشاشة الأساسية للحاسب لعرض عدة أنواع من المحتوى بنفس الوقت، ما يسهل عليه أعمال ترجمة النصوص أو مطابقة البيانات والصور أو تصفح الإنترنت والعمل في آن معا.

 

وزود الحاسب بشاشة أساسية بمقاس 17.3 بوصة، دقة عرضها (3070/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ودعم بمعالجات Intel Alder Lake الحديثة وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، وذواكر داخلية 1 تيرابايت، ما يوفر له أداء جبارا وسرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات ومختلف أنواع شبكات الإنترنت.

 

ودعمته Lenovo بماسح لبصمات الأصابع للحفاظ على سرية البيانات، ومنافذ Thunderbolt 4، و USB-C، و USB-A، و HDMI لوصله بسهولة مع مختلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

المصدر: روسيا اليوم
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