لينوفو تطرح حاسباً محمولاً بشاشتين وإمكانيات ثورية





وأظهرت بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني أن الحاسب المحمول من فئة "ThinkBook"، والذي سيحمل اسم ThinkBook Plus Gen 3، سيتضمن شاشتين، إحداهما الشاشة الرئيسية بمقاس 17.3 بوصة، بدقة "3K"، وشاشة أخرى ستكون على لوحة المفاتيح بمقاس 8 بوصات.



وقالت الشركة إن وزن الجهاز سيكون أقل من 2 كلغ. أعلنت شركة لينوفو، أنها ستطرح حاسبا محمولا قريبا بتقنيات ثورية، من حيث الشاشة وحجم البطارية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت.وأظهرت بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني أن الحاسب المحمول من فئة "ThinkBook"، والذي سيحمل اسم ThinkBook Plus Gen 3، سيتضمن شاشتين، إحداهما الشاشة الرئيسية بمقاس 17.3 بوصة، بدقة "3K"، وشاشة أخرى ستكون على لوحة المفاتيح بمقاس 8 بوصات.وقالت الشركة إن وزن الجهاز سيكون أقل من 2 كلغ.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج انتل "Core™ i7" من الجيل الثاني عشر، بذاكرة عشوائية تبلغ 32 جيجابايت، وذاكرة داخلية تبلغ 2 تيرابايت.



ويمكن للشاشة الصغيرة أن تختصر الوقت لحفظ التطبيقات، كما يمكن من خلالها فتح تلك التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

وسيتم تزويد الحاسوب الجديد ةبتقنية واي فاي 6 إي، للوصول إلى الإنترنت بصورة أسرع. وأشارت الشركة إلى أن بطارية الهاتف يمكنها المكوث حتى 11 ساعة من التشغيل.