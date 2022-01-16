تكنولوجيا وعلوم

لينوفو تطرح حاسباً محمولاً بشاشتين وإمكانيات ثورية

Lebanon 24
16-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-907805-637779588051928894.jpg
Doc-P-907805-637779588051928894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة لينوفو، أنها ستطرح حاسبا محمولا قريبا بتقنيات ثورية، من حيث الشاشة وحجم البطارية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وأظهرت بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني أن الحاسب المحمول من فئة "ThinkBook"، والذي سيحمل اسم ThinkBook Plus Gen 3، سيتضمن شاشتين، إحداهما الشاشة الرئيسية بمقاس 17.3 بوصة، بدقة "3K"، وشاشة أخرى ستكون على لوحة المفاتيح بمقاس 8 بوصات.

وقالت الشركة إن وزن الجهاز سيكون أقل من 2 كلغ.
وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج انتل "Core™ i7" من الجيل الثاني عشر، بذاكرة عشوائية تبلغ 32 جيجابايت، وذاكرة داخلية تبلغ 2 تيرابايت.

ويمكن للشاشة الصغيرة أن تختصر الوقت لحفظ التطبيقات، كما يمكن من خلالها فتح تلك التطبيقات على الشاشة الرئيسية.
وسيتم تزويد الحاسوب الجديد ةبتقنية واي فاي 6 إي، للوصول إلى الإنترنت بصورة أسرع. وأشارت الشركة إلى أن بطارية الهاتف يمكنها المكوث حتى 11 ساعة من التشغيل.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-01-16
14:00 | 2022-01-16
12:00 | 2022-01-16
10:00 | 2022-01-16
08:00 | 2022-01-16
05:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website