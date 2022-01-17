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تكنولوجيا وعلوم
"المكتب الحلم"... إليكم معلومات عن مبنى غوغل الجديد
Lebanon 24
17-01-2022
|
02:00
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ستنفق غوغل مليار دولار على مبنى إداري جديد في لندن في رهان كبير على عودة موظفيها إلى أماكن العمل، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة، أنها تشتري مشروع تطوير Central Saint Giles في وسط لندن، وقال رونان هاريس، نائب رئيس غوغل في المملكة المتحدة وأيرلندا في بيان، إن شراء المشروع سيسمح لغوغل بزيادة عدد الموظفين من 6400 إلى 10000 في البلاد.
ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، نقدم أبرز المعلومات عن المبنى الإدارى الجديد في نقاط بسيطة:
1- المكتب سيشمل مناطق هادئة، وصالات، وفرق عمل للتعاون بين الزملاء.
2- توجد مساحات عمل في الهواء الطلق حتى يتمكن الموظفون من العمل في الهواء الطلق.
3- وفقًا لتقرير الفاينانشيال تايمز، ستكون هناك أيضًا مساحات "لإشعال النار" للموظفين، وهذه المساحات عبارة عن غرف اجتماعات دائرية لمكالمات الفيديو داخل المبنى.
4- المكتب الذي تبلغ تكلفته مليار دولار سيتم استخدامه كمكان للتعاون الشخصي والتواصل.
المصدر: اليوم السابع
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