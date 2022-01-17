تكنولوجيا وعلوم

"المكتب الحلم"... إليكم معلومات عن مبنى غوغل الجديد

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-907880-637779964182677572.jpg
Doc-P-907880-637779964182677572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستنفق غوغل مليار دولار على مبنى إداري جديد في لندن في رهان كبير على عودة موظفيها إلى أماكن العمل، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة، أنها تشتري مشروع تطوير Central Saint Giles في وسط لندن، وقال رونان هاريس، نائب رئيس غوغل في المملكة المتحدة وأيرلندا في بيان، إن شراء المشروع سيسمح لغوغل بزيادة عدد الموظفين من 6400 إلى 10000 في البلاد.
 
ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، نقدم أبرز المعلومات عن المبنى الإدارى الجديد في نقاط بسيطة: 
 
1- المكتب سيشمل مناطق هادئة، وصالات، وفرق عمل للتعاون بين الزملاء.
 
2- توجد مساحات عمل في الهواء الطلق حتى يتمكن الموظفون من العمل في الهواء الطلق.
 
3- وفقًا لتقرير الفاينانشيال تايمز، ستكون هناك أيضًا مساحات "لإشعال النار" للموظفين، وهذه المساحات عبارة عن غرف اجتماعات دائرية لمكالمات الفيديو داخل المبنى.
 
4- المكتب الذي تبلغ تكلفته مليار دولار سيتم استخدامه كمكان للتعاون الشخصي والتواصل.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-16
14:00 | 2022-01-16
12:00 | 2022-01-16
10:00 | 2022-01-16
08:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website