تكنولوجيا وعلوم

ظاهرة فلكية تشهدها دول عربية.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:00
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تشهد دولة الإمارات، ودول أخرى مجاورة مثل السعودية منذ السبت ظاهرة "طالع النعائم" الفلكية، والتي تمتد مدتها 13 يوما، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن " النعائم" هي المنزلة الأولى من منازل الشبط، ورابع منزلة من منازل فصل الشتاء، حيث تطلع نجوم النعائم فجر 15 من كانون الثاني وهي 8 نجوم.

ووفقا لخبراء الطقس، تعنى هذه الظاهرة البرد القارس، والأمطار الغزيرة، طيلة مدة الـ13 يوما، وهى من القدر الثالث في برج القوس، وتشمل مستطيلين مشوهين قليلا، سماهما العرب قديما المستطيل الشرقي منها باسم "النعام الصادر"، والمستطيل الغربي باسم "النعام الوارد".

وتصوروه على هيئة نعام تروح وتغدو لشرب الماء من نهر المجرة أربع منها ترد نهر المجرة سمتها العرب النعام الوارد وأربع منها انصرفت عن نهر المجرة وهي النعام الصادر والمنزلة الأولى من منازل فترة "الشبط" ويعني برده القارس، وتعرف عند العامة باسم "شباط أول"، وفيه برد الأزيرق وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد ويطلق عليه "برد البطين" أي بطن البرد ووسطه.

وفى هذه الأجواء لا يغرس فيها إلا القليل من النباتات المحبة لبرودة الجو مثل بعض الحبوب، وقال الجروان: "عقب نهاية البرد يبدأ طلع ذكور النخل بالظهور، كما تبدأ عملية التشويك، وهي إزالة الشوك الحاد من أشجار النخيل لتسهيل العمليات التالية المتلاحقة من تنبيت وصولا إلى خرف الرطب والصرام".
المصدر: اليوم السابع
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