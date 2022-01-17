8
o
بيروت
8
o
طرابلس
4
o
صور
8
o
جبيل
8
o
صيدا
9
o
جونية
2
o
النبطية
-2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
8
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
17-01-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون الإنترنت أن تطبيق "إنستغرام" سيحصل على بعض الميزات التي ستجعل استخدامه أكثر سهولة وعملية.
وتبعا للمواقع فإن القائمين على التطبيق بدأوا باختبار ميزة جديدة تساعد المستخدمين على ترتيب الصور ومقاطع الفيديو الموجودة بصفحاتهم بالطريقة التي يختارونها ودون التقييد بتواريخ نشرها، أي أن المستخدم يمكنه نقل صورة أو مقطع معين ليظهر في شريط صفحته قبل غيره.
وبالإضافة لهذه الميزة حصل بعض مستخدمي التطبيق في تركيا والبرازيل إيضا على إمكانية تصفح "القصص" المتاحة لهم لتظهر لهم خلف بعضها بشكل عمودي، وسهلت هذه الطريقة إمكانية التنقل بين "القصص" التي ينشرها عدة أشخاص في نفس الوقت.
وحصل "إنستغرام" في الأشهر الأخيرة على العديد من الميزات الجديدة مثل ميزة Profile Embed التي تمنح المستخدمين إمكانية تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على التطبيق عبر مواقع الويب المختلفة، وميزة Visual Replies التي تتيح لهم الرد على التعليقات على المنشورات عبر مقاطع فيديو باستخدام خدمات Reels.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
02:51 | 2022-01-17
17/01/2022 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
02:15 | 2022-01-17
17/01/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
10:53 | 2022-01-17
17/01/2022 10:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
11:14 | 2022-01-17
17/01/2022 11:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-01-17
ثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تُهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
11:00 | 2022-01-17
دراسة تكشف عن كيفية تشكّل القشرة القمرية... هذه التفاصيل
08:00 | 2022-01-17
ظاهرة فلكية تشهدها دول عربية.. هذه تفاصيلها
05:00 | 2022-01-17
كيف تخفي أو تعطل علامة "online" لحسابك على انستغرام؟
02:00 | 2022-01-17
"المكتب الحلم"... إليكم معلومات عن مبنى غوغل الجديد
23:00 | 2022-01-16
ميزة انتظرها الملايين.. واتساب يعمل دون إنترنت
فيديو
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
18/01/2022 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact