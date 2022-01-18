تكنولوجيا وعلوم

أسلحة وذخيرة.. تحديث جديد في "ببجي"

Lebanon 24
18-01-2022 | 08:00
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قدمت شركة Krafton، ميزات جديدة لـ تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير، والتي تضم وضع Classic Mode الجديد مع واجهة مستخدم جديدة تماما، وسيتم طرح تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 1.8، للمستخدمين على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، يطرح مطور ألعاب الفيديو الكوري الجنوبي، تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد بشكل تدريجي للاعبين على الهواتف الذكية، بشكل رسمي الأسبوع المقبل، مع بعض المميزات الرائعة.
 
ويمكن للاعبين الاستفادة من السمة الجديدة Livik: Aftermath، حتى 14 شباط المقبل، والتي تضم تغيرت جغرافية للجزيرة بعد ثوران البركان وانصهار الجليد، بالإضافة إلى أنه يمكن للاعبين القفز لمفاجآة الخصم، حيث يهاجمون أعدائهم في خريطة Livik التي تم تغييرها بالكامل.

ويجلب تحديث ببجي موبايل أسلحة جديدة للعبة، إلى جانب تحسينات أخرى تصل وضع اللعبة الجديد الذي أعلنته الشركة المطورة للعبة في خريطة Troi وسيضم 64 لاعبًا فقط في المباراة.

ويحصل لاعبو ببجي New State أيضا على P90 SMG مع ذخيرة 5.7 مللميتر، إلى جانب خيارات تخصيص أسلحة جديدة وتحسينات في توازن السلاح، مع تغيير كبير في التوفيق بين المطابقة المرتبة والتوفيق العادي، مما يمنح اللاعب نقاط تصنيف الموسم كما كان من قبل.

كما يمكن للاعبين الاختيار بين مجموعة متنوعة من الأوضاع مثل Classic Modes و Arena Modes و وأنماط EvoGround الخاصة الأخرى.

وعبر وضع لعب جديد يسمى BR: Extreme، الذي سيضم 64 لاعبا، سيتمكنون من بدء اللعبة باستخدام سلاح P1911، وقنبلة دخان و300 في رصيد طائرة بدون طيار، وعدادات تعزيز مشحونة بالكامل، في مباراة لمدة 20 دقيقة.

وتم تغيير واجهة المستخدم بشكل جذري لجعلها أكثر وضوحا وسهولة في الاستخدام، ويمكن للاعبين الآن السباحة عندما يتم إخراجهم، وعندما يتعرض الأعداء لضربة من اللاعب، أو من فريقهم، سيتم وضع علامة عليهم تلقائيا في الوضع الحالى.

وسيتم إجراء تغييرات مهمة على الوضع الكلاسيكي بما في ذلك ميكانيكي اللعبة الجديد تمامًا لمتاجر التوريد التي ستظهر في جميع أنحاء الخريطة، ويمكنك استبدال العملات المعدنية التي تنهبها مع عناصر التوريد من المتاجر.

ومن بين الأسلحة الجديدة التي سيجلبها آخر تحديثات ببجي موبايل: مدفع رشاش P90 (SMG) يستخدم نوع جديد من الذخيرة، ستضاف إلى متجر الطائرات بدون طيار في اللعبة، بالإضافة إلى تحسين انتشار رصاصة البنادق والمسدسات عند إطلاقها في الهواء.

كما سيتم إضافة بعض الأوضاع الجديدة والتي تسمح للاعب باستدعاء زملائه المهزومين مرة أخرى بعد إخراجهم من المباراة، وستكون هناك تحسينات هائلة على آليات المظلة أثناء الهبوط، مع جميع الأدوات الجديدة لتحديد الوقت الذي تريد أن تسقط فيه على الخريطة.
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