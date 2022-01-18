15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكن إطالة عمر بطارية آيفون؟
Lebanon 24
18-01-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر خبير بمجال التقنية، من خطأ شائع يفعله ملايين الأشخاص عند شحن هواتف آيفون الذكية، يمكنه أن يتسبب في تدمير بطارية الهاتف لاسيما تلك التي تزودها شركة أبل لأجهزتها.
وذكر الخبير التقني أدريان هيوز، عبر تقرير نشره موقع "zdnet"، أنه اتبع طريقة جديدة غيرت بشكل جذري الطريقة التقليدية التي يشحن بها هاتف آيفون الخاص به، والتي يقوم فيها بشحن الهاتف ليلا قبل النوم.
وأوضح "هيوز"، أن الطريقة الجديدة غريبة جدا جعلته في حالة صدمة، بعد أن مكنته من شحن جهاز iPhone 13 الجديد بصورة أسرع، مما جعل نسبة البطارية تصل 50% في غصون 30 دقيقة فقط، باستخدام شاحن بقوة 20 وات.
طريقة أكثر فاعلية تزيد من عمر بطارية أجهزة آيفون
نصح أدريان، مالكو أجهزة آيفون الجديدة بشحن بطارية الهاتف على مرحلتين خلال اليوم ووضع جدول منتظم لعملية الشحن، ويقوم بذلك بدلا من شحنها ليلا، إليك الطريقة:
- بدأ "هيوز" في المرحلة الأولى في الصباح بشحن هاتفه لمدة 30 إلى 45 دقيقة فقط بعد الاستيقاظ مباشرة، وقام أيضا بشحن Apple Watch في نفس الوقت.
- بينما تبدأ المرحلة الثانية، في فترة ما بعد الظهيرة لمدة 30 دقيقة، حتى تصل نسبة الشحن إلى 80 %، وهو ما سيكون كافيا لتشغيل الجهاز حتى صباح اليوم التالي، وفقا لطريقة "هيوز" الجديدة.
وأشار الخبير التقني، إلى أنه في حال كان مالك جهاز آيفون يقضى وقتا طويلا خارج المنزل، يمكنه استخدام شاحن السيارة أو الباور بانك لإعادة شحن هاتفه بالطاقة، ولكن حذر من ترك الجهاز موصولا بالشاحن المتنقل طويلا.
وستساعد طريقة الشحن الجديدة مستخدمي الهواتف الذكية، على التخلص من شحن أجهزتهم ليلا بجانب السرير، فوفقا لـ "هيوز"، تعمل هذه الطريقة على شحن الجهاز على دفعات مما يضع ضغطا أقل على البطارية ويطيل من عمرها.
المصدر: صدى البلد
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
10:53 | 2022-01-17
17/01/2022 10:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
11:14 | 2022-01-17
17/01/2022 11:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
12:00 | 2022-01-17
17/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
11:21 | 2022-01-17
17/01/2022 11:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-01-18
كيف واجهت شركات التكنولوجيا متغير أوميكرون في مكاتبها؟
23:00 | 2022-01-17
تحقق من جهاز توجيه "واي فاي" الآن! .. خطأ شائع يعرّض الملايين للخطر!
16:00 | 2022-01-17
ثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تُهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
14:00 | 2022-01-17
"إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة... تعرفوا إليها
11:00 | 2022-01-17
دراسة تكشف عن كيفية تشكّل القشرة القمرية... هذه التفاصيل
08:00 | 2022-01-17
ظاهرة فلكية تشهدها دول عربية.. هذه تفاصيلها
فيديو
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
18/01/2022 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact