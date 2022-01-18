تكنولوجيا وعلوم

كيف واجهت شركات التكنولوجيا متغير أوميكرون في مكاتبها؟

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:00
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تتخذ العديد من الشركات التكنولوجية إجراءات إحترازية إضافية للواقية من متغير Omicron الجديد.
 
شركة أبل 
 
تطالب أبل موظفيها الأن الحصول على جرعة معززة من Covid وتقديم دليل على التطعيم قبل دخول مباني المكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها.
 
وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية شاهدتها The Verge، قال صانع أيفون إنه بمجرد أن يصبح الموظف مؤهلاً للحصول على جرعة معززة ، سيكون أمامه أربعة أسابيع للامتثال، وقالت "بخلاف ذلك، سيحتاجون إلى إجراء اختبارات متكررة لدخول متجر بيع بالتجزئة أو متجر شريك أو مكتب Apple بدءًا من 15 فبراير".
 
وستطلب أبل أيضًا من الموظفين غير الملقحين تقديم اختبارات مستضد Covid السريع السلبية قبل دخول مكان العمل ، بدءًا من 24 يناير :"نظرًا لتضاؤل فعالية السلسلة الأولية من لقاحات Covid-19 وظهور متغيرات شديدة العدوى مثل Omicron ، فإن اللقطة المعززة هي الآن جزء من مواكبة لقاح Covid-19 للحماية من الأمراض الشديدة".
 
شركة فيس بوك
وفي الأسبوع الماضي ، قالت شركة ميتا إن الموظفين الذين تلقوا لقاحات Covid المعززة لن يُسمح لهم بدخول مباني المكاتب إلا عند إعادة فتحه أخيرًا،وقالت شركة ميتا بالفعل إن الموظفين في الولايات المتحدة يجب أن يتم تطعيمهم بالكامل ضد Covid عند عودتهم إلى المكتب ، على الأرجح من 28 مارس وهو تاريخ آخر متأخر لإعادة فتح المكتب بالكامل مع استمرار زيادة Covid بقيادة Omicron، وقال متحدث باسم ميتا: "سيحتاجون أيضًا إلى دليل على لقاح معزز".


شركة غوغل
ونظرًا لأن عدوى Covid التي تسببها Omicron تتزايد على مستوى العالم خاصة في الولايات المتحدة ، قالت غوغل أيضًا إنها ستتطلب الآن عمالًا مُلقحين بالكامل يأتون إلى المكاتب لإجراء اختبارات Covid الأسبوعية.

وستطلب غوغل من أي شخص يذهب إلى أحد مكاتبها أو منشآتها في الولايات المتحدة أن يتلقى اختبارًا جزيئيًا سلبيًا لـ COVID-19 ، وفقًا لتقارير CNBC نقلاً عن مذكرة داخلية تم إرسالها إلى الموظفين، ويجب على الموظفين أيضًا الإبلاغ عن حالة التطعيم الخاصة بهم وارتداء أقنعة من الدرجة الجراحية أثناء تواجدهم في المكتب.
 
وقال متحدث باسم Google: "للمساعدة في منع انتشار Covid-19 بشكل أكبر خلال هذه الفترة من المخاطر المتزايدة ، فإننا نطبق تدابير جديدة مؤقتة للصحة والسلامة لأي شخص يصل إلى مواقعنا في الولايات المتحدة"، وتوفر Google خيارات اختبار مجانية في المنزل وشخصيًا لموظفيها وعائلاتهم وأفراد أسرهم.
 
المصدر: اليوم السابع
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