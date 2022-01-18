تكنولوجيا وعلوم

بسعر خيالي!... "مايكروسوفت" تستحوذ على إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو

Lebanon 24
18-01-2022 | 16:00
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية للتكنولوجيا، أنها ستستحوذ على واحدة من أكبر شركات تصنيع ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" (Activision Blizzard) مقابل 68.7 مليار دولار.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، تعد عملية البيع أكبر صفقة في هذا القطاع، كما أنها ستجعل الكيان المشترك ثالث أكبر شركة ألعاب من حيث الإيرادات بعد "تينسنت" و"سوني".

وتتضمن الصفقة استحواذ شركة "مايكروسوفت" على امتيازات مبدعة مثل Call of Duty وCandy Crush وWarcraft.

وسيكون لشركة "مايكروسوفت" 30 استوديو داخليا لتطوير الألعاب، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه شركة "مايكروسوفت" لإطلاق ألعاب "أكتيفيجن بليزارد" (Activision Blizzard) في Game Pass، وهو اشتراك يتيح اللعب بعشرات ألعاب الفيديو.

وقالت "مايكروسوفت" الأمريكية، إنها ستسحوذ على "أكتيفيجن بليزارد" مقابل 95 دولارا للسهم الواحد في صفقة قيمتها 68.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في العام 2023، وفقا لما ذكرته "مايكروسوفت".
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