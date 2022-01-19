تقنية جديدة لإجراء "تخطيط القلب" عبر الهاتف النقال

تتجه بريطانيا إلى استخدام جهاز جديد خارق من أجل تنفيذ "تخطيط القلب" عبر الهواتف النقالة في المنزل أو السيارة أو في أي مكان بالخارج، وهو ما قد يؤدي إلى حماية ملايين الناس من الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت" فإن الجهاز الجديد منخفض التكلفة نسبياً ويحتوي على تقنية جديدة، حيث يُمكن للشخص أن يربطه بهاتفه النقال ويقوم بإجراء تخطيط القلب مباشرة، ومن ثم يقوم بإرسال البيانات بسرعة قياسية إلى الطبيب أو العيادة أو المستشفى، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب أو الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته.



ويقول التقرير إن التقنية أصبحت متوفرة في بريطانيا لكنها تنتظر موافقة السلطات الصحية للبدء باستخدامها على الفور من قبل مرضى القلب أو المعرضين لأية مشاكل والذين يتوجب مراقبتهم.





وفي حين أن الأجهزة الأخرى، بما في ذلك "أبل ووتش" توفر وظيفة تخطيط القلب في المنزل، فإن هذا هو مخطط كهربية القلب الشخصي الوحيد (ECG) الذي يوصي به المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية من أجل استخدامه من قبل هيئات الخدمات الطبية البريطانية، بحسب ما تقول "ديلي ميل" Daily Mail.



وتمت الموافقة على الجهاز للكشف عن الرجفان الأذيني (AF) ومراقبته، وهو عدم انتظام ضربات القلب يحدث عندما تنبض الغرف العلوية للقلب خارج التنسيق مع الغرف السفلية، وهي حالة يعاني منها أكثر من مليون شخص في بريطانيا وحدها.



وفي مراجعته للجهاز، قال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية إن هذا الابتكار لديه القدرة على توفير أموال كبيرة على هيئة الخدمات الطبية، وتقديم نتائج أفضل للمرضى بسبب فرصة الاكتشاف المبكر.



وتمت الموافقة بالفعل على الجهاز والذي يحمل اسم (AliveCor) للاستخدام في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويمكن الآن استخدامه من قبل الأطباء في بريطانيا لمراقبة المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالرجفان الأذيني الانتيابي.



والرجفان الأذيني الانتيابي هو نتيجة لمعدل ضربات القلب غير المنتظم السريع الذي يبدأ فجأة ويتوقف من تلقاء نفسه في غضون أسبوع.

وأوصى المعهد الوطني باستخدام تطبيق "كارديا موبايل" من أجل مراقبة القلب عبر هذا الجهاز كخيار لاكتشاف الحالة لدى الأشخاص المشتبه في تطويرهم في مرحلة ما.



وقالت جريدة "ديلي ميل" إنه سيتم إعطاء هذا الجهاز للذين يعانون من أعراض مثل خفقان القلب ويتم إحالتهم لمراقبة تخطيط القلب من قبل الطبيب. وتبلغ تكلفة الجهاز الذي يتم ربطه بالهاتف النقال ويقوم بعملية تخطيط للقلب 99 جنيها استرلينياً فقط (135 دولاراً)، حيث يحتاج الجهاز إلى وضع المريض إصبعين من كل يد على جانبي الجهاز، وهو جهاز مراقبة صغير يمكن حمله والتنقل به، ومن ثم يرسل الجهاز البيانات إلى أحد التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي.وفي حين أن الأجهزة الأخرى، بما في ذلك "أبل ووتش" توفر وظيفة تخطيط القلب في المنزل، فإن هذا هو مخطط كهربية القلب الشخصي الوحيد (ECG) الذي يوصي به المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية من أجل استخدامه من قبل هيئات الخدمات الطبية البريطانية، بحسب ما تقول "ديلي ميل" Daily Mail.وتمت الموافقة على الجهاز للكشف عن الرجفان الأذيني (AF) ومراقبته، وهو عدم انتظام ضربات القلب يحدث عندما تنبض الغرف العلوية للقلب خارج التنسيق مع الغرف السفلية، وهي حالة يعاني منها أكثر من مليون شخص في بريطانيا وحدها.وفي مراجعته للجهاز، قال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية إن هذا الابتكار لديه القدرة على توفير أموال كبيرة على هيئة الخدمات الطبية، وتقديم نتائج أفضل للمرضى بسبب فرصة الاكتشاف المبكر.وتمت الموافقة بالفعل على الجهاز والذي يحمل اسم (AliveCor) للاستخدام في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويمكن الآن استخدامه من قبل الأطباء في بريطانيا لمراقبة المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالرجفان الأذيني الانتيابي.والرجفان الأذيني الانتيابي هو نتيجة لمعدل ضربات القلب غير المنتظم السريع الذي يبدأ فجأة ويتوقف من تلقاء نفسه في غضون أسبوع.وأوصى المعهد الوطني باستخدام تطبيق "كارديا موبايل" من أجل مراقبة القلب عبر هذا الجهاز كخيار لاكتشاف الحالة لدى الأشخاص المشتبه في تطويرهم في مرحلة ما.وقالت جريدة "ديلي ميل" إنه سيتم إعطاء هذا الجهاز للذين يعانون من أعراض مثل خفقان القلب ويتم إحالتهم لمراقبة تخطيط القلب من قبل الطبيب.

وقال المعهد الوطني في توصيته للجهاز والتطبيق: "تشير الدلائل إلى أن استخدام تطبيق (كارديا موبايل) يقلل من الوقت اللازم لاكتشاف الرجفان الأذيني ولكن لا يوجد دليل مباشر على تحسن النتائج السريرية بعد تشخيص الرجفان الأذيني".



ومع ذلك، قال المعهد إن سهولة استخدام الجهاز وقياساته الحقيقية يمكن أخذها في أي وقت من اليوم وفي أي مكان، وهي ما تجعله قابلاً للتطبيق للكشف المبكر.



وأضاف المعهد: "يمكن إتاحة تسجيلات مخطط كهربية القلب لأخصائيي الرعاية الصحية بمجرد أخذها بدلاً من نهاية فترة المراقبة المحددة، ولذلك لها فوائد محتملة بسبب الاكتشاف المبكر مقارنة بالممارسة الحالية".



و"الرجفان الأذيني" هو أكثر أشكال عدم انتظام ضربات القلب شيوعاً في العالم، وهو سبب رئيس للسكتة الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني، بحسب ما تؤكد السلطات الصحية في بريطانيا.