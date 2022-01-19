أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)

كشفت نيسان مؤخرا عن سيارة Pathfinder الجديدة التي صممتها لتكون واحدة من أجمل المركبات العائلية رباعية الدفع.وحصلت المركبة الجديدة على تصميم مختلف كليا عن سيارات Pathfinder السابقة، وأصبحت أكثر عصرية وأناقة، وجاء هيكلها بطول 5 أمتار تقريبا، أما قمرتها فجهزث بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.وزودتها نيسان بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية كبيرة ويمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وتظام تشغيل للمحرك وأنظمة التكييف عن بعد يمكن إدارته عبر تطبيق في الهاتف.وجاءت بعدة أنظمة أمان منها أنظمة للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، مصابيح تعمل بتقنيات LED، وعجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنشا.