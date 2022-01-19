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تكنولوجيا وعلوم
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
19-01-2022
|
14:00
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كشفت نيسان مؤخرا عن سيارة Pathfinder الجديدة التي صممتها لتكون واحدة من أجمل المركبات العائلية رباعية الدفع.
وحصلت المركبة الجديدة على تصميم مختلف كليا عن سيارات Pathfinder السابقة، وأصبحت أكثر عصرية وأناقة، وجاء هيكلها بطول 5 أمتار تقريبا، أما قمرتها فجهزث بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.
وزودتها نيسان بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية كبيرة ويمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وتظام تشغيل للمحرك وأنظمة التكييف عن بعد يمكن إدارته عبر تطبيق في الهاتف.
وجاءت بعدة أنظمة أمان منها أنظمة للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، مصابيح تعمل بتقنيات LED، وعجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنشا.
وستعمل نسخها الأساسية بمحركات V6 بسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 250 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
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