تكنولوجيا وعلوم

مشاركة مصرية في أحدث مسلسلات منصة "ديزني +"

Lebanon 24
19-01-2022 | 16:00
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يمتاز أحدث مسلسلات منصة "ديزني +" بمشاركة مصرية حيث أن المخرج المصري محمد دياب بشارك مع 3 آخرين وهم جاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلوني في إخراج العمل.
وذكرت مجلة " hollywoodreporter" أن مسلسل "Moon Knight" بطولة كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي، وتدور أحداثه حول جندي مشاة سابق كان ضمن صفوف البحرية الأمريكية يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية.
 
 
ويحصل الجندي السابق على قدرات خارقة من إله القمر المصري، لكنه يكتشف فيما بعد أن القوى التي حصل عليها يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته لتزيدها اضطرابا.
 
ونشرت "ديزنى +" مقطع فيديو تروجي لمسلسلها الجديد " Moon Knight"، اقترب من 17 مليون مشاهدة خلال أول أيام عرضه، كما أعلنت المنصة عن بداية عرضه بحلول 30 مارس/آذار المقبل، على أن يتكون من 6 حلقات، على أن تصل مدة الحلقة إلى ساعة.
يذكر أن "ديزني+" كانت قد قررت إضافة فيلمها الأخير Shang-Chiلقائمة أفلامها ليستكمل الفيلم النجاح الكبير الذي حققه طوال فترة عرضه في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته حتى الآن 446 مليون دولار.
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