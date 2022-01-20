لمستخدمي آيفون... واتساب يستعين بميزة من تيليغرام

تجري معامل تطبيق التراسل الفوري، واتساب، بعض الاختبارات في الوقت الحالي على تحديث سيجلب ميزة جديدة تمكن المستخدم من الاستمرار في سماع الرسائل الصوتية حتى في حالة الخروج من المحادثة وتفقد محادثات أخرى.الإصدار الحالي من تطبيق واتساب على أندرويد وiOS يسمح بالاستماع إلى الرسائل الصوتية Voice Notes بينما يكون المستخدم في المحادثة نفسها، وفي حالة الخروج لمحاولة تفقد محادثة أخرى يتم إيقاف الصوت ويتعين على المستخدم العودة إلى الرسالة مرة أخرى وإعادة تشغيلها.وأكد موقع WABETAINFO المهتم بأخبار واتساب أن النسخة التجريبية الجديدة لتطبيق التراسل على نظام تشغيل iOS تأتي مع مميزات جديدة تتعلق أغلبها بالحفاظ على الأمان والخصوصية، في حين كانت الميزة الأكثر إثارة للانتباه هي إمكانية تشغيل رسائل الصوت بينما يتصفح المستخدم محادثات أخرى.ونشر الموقع صورة من واجهة استخدام النسخة التجريبية، والتي ظهر وجود شريط علوي مع علامة الإيقاف المؤقت لرسالة صوتية قيد التشغيل بالفعل مع شريط التقدم وزر الإلغاء، كما في الصورة التالية.بذلك المعنى فإن WhatsApp سيسمح للمستخدمين قريبًا بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية والخروج من نافذة الدردشة المحددة هذه، حيث سيتمكن المستخدمون بعد ذلك من الاستمرار في سماع الملاحظة الصوتية أثناء التحقق أو الرد على الدردشات الأخرى أو المحادثات الجماعية في الوقت نفسه.وأشار التقرير إلى أن الميزة تتواجد بالفعل في النسخ التجريبية للتطبيق على نظام تشغيل iOS، أي لمستخدمي آيفون وآيباد، ويحمل الإصدار رقم 2.2201.2 وهو رقم النسخة التالية للإصدار الحالي لدى المستخدمين بالفعل.بينما لم يتم تأكيد موعد وصول التحديث الجديد لتوفير الميزة، كما أنه لا توجد معلومات عما إذا كانت ستصل إلى مستخدمين أندرويد من عدمه، ولكن من واقع التعادل مع التطبيق الشهير فمن المؤكد سيصل إلى مستخدمي Android أيضًا في وقتٍ لاحق.ومن الجدير بالذكر أن ميزة الاستمرار في تشغيل الرسائل الصوتية قادمة من تطبيق التراسل المنافس، تيليغرام، والذي أتاحها بالفعل منذ فترة طويلة وتأخرت للوصول إلى واتساب، كما كان الوضع أيضًا في ميزة الرسائل الصوتية نفسها التي سبق تيليجرام فيها تطبيق شركة ميتا – فيسبوك سابقًا – وأتاحها للمستخدمين.