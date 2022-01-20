تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من تويتر... ما علاقة التغريدات المضللة؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 08:00
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قالت شركة تويتر إنها ستوسع ميزة الاختبار الخاصة بها والتي تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن محتوى مضلل على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها إلى البرازيل وإسبانيا والفلبين، حيث أدخلت الشركة الاختبار التجريبي للميزة في أغسطس من العام الماضي، كجزء من جهودها للحد من المعلومات الخاطئة على منصتها.
 
وتم اختباره لأول مرة في الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية، ومنذ الإعلان عنه لأول مرة ، قال موقع Twitter إنه تلقى حوالي 3 ملايين تقرير من مستخدمين استخدموه للإبلاغ عن تغريدات يعتقدون أنها تنتهك سياساته.
 
وأطلق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي برنامجًا آخر يسمى Birdwatch ، والذي يتيح للمشاركين كتابة ملاحظات وتوفير سياق إضافي للتغريدات المضللة ، على الرغم من أن هذه الملاحظات يتم حفظها على موقع ويب منفصل.
 
يذكر أنه في وقت سابق أصدر تويتر مدونة سلوك جديدة تنص على أنه يجب على المستخدمين أولاً إرسال تقرير إلى الشخص المعني أو ممثلهم المفوض لضمان نشر الصور ومقاطع الفيديو على تويتر بإذن من الشخص.
 
وأضافت الشركة أنه إذا أبلغ الشخص المعني عن استخدام الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة في التغريدة دون موافقته ، فسيتم حذف المحتوى، وشدد تويتر سياسة الخصوصية الخاصة به وفرض قيودًا لكن مع بعض الاستثناءات.
 
لكن يمكن نشر صورًا ومقاطع فيديو لشخصيات عامة دون إذنهم، بشرط ألا يقصد به تخويف أو ابتزاز أحد وفقا لما نقله موقع Proiqra، ووفقًا لتويتر سيتم أيضًا الاحتفاظ بالسياق في كل حالة من هذا القبيل.
 
وإذا كانت هناك صورة أو مقطع فيديو متاحًا للجمهور ويتم استخدامه بواسطة الوسائط التقليدية، فلن تتم إزالته من تويتر، ونقل التقرير أن تويتر بدأ فى تنفيذ القرار حيث قام بحظر مشاركة عنوان منزل الشخص ووثائق الهوية ومعلومات الاتصال.
المصدر: اليوم السابع
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