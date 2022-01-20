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تكنولوجيا وعلوم
زيادة كبيرة في إستخدام الهاتف المحمول... ما السبب؟
Lebanon 24
20-01-2022
|
05:00
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مع إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها في العديد من دول العالم خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كان لدى الجميع كثير من الوقت لاستخدام أجهزتهم الإلكترونية المفضلة.
ووفق الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات "آب آني" (appannie)، فإن متوسط المدة التي أمضاها الشخص العادي في استخدام الأجهزة المحمولة في أكبر 10 أسواق على مستوى العالم بلغ 4.8 ساعات يوميا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 30% عن المدة في 2019 قبل تفشي الجائحة.
في الوقت نفسه أظهر تقرير الشركة -الصادر بعنوان "حالة الأجهزة المحمولة 2022"- نمو إنفاق المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى 27.3 مليار دولار.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" (CNET.COM) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في الوقت الذي فرضت فيه أغلب دول العالم قيودا على التواصل الاجتماعي في الحياة الفعلية خلال العام الماضي زادت مبيعات تطبيقات المواعدة والتعارف في العالم إلى 4.2 مليارات دولار بزيادة نسبتها 52% عن مستويات ما قبل الجائحة.
وبفضل الشعبية القوية لتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك زادت حصة تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي في العالم من إجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدمون مع الأجهزة المحمولة إلى 7 من كل 10 دقائق.
وبلغ إجمالي عدد الساعات التي أمضاها المستخدمون في استخدام الأجهزة المحمولة بالعالم خلال العام الماضي حوالي 3.8 تريليونات ساعة، وقاموا بتنزيل حوالي 230 مليار نسخة من التطبيقات المختلفة وأنفقوا عليها حوالي 170 مليار دولار بزيادة نسبتها 20% تقريبا عن العام السابق.
وأمضى الأميركي العادي خلال العام الماضي 4.1 ساعات من يومه في استخدام الأجهزة المحمولة مقابل 3.1 ساعات في مشاهدة التلفزيون.
المصدر: الجزيرة
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