تكنولوجيا وعلوم

روبوت صيني يتمكن من الإقلاع والوقوف في الهواء... (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2022 | 16:00
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قام المهندسون الصينيون بتعليم الروبوت Jet-HR2 التحليق والوقوف في مكان واحد باستخدام مراوح في قدميه. تم نشر فيديو الاختبار بقناة المختبر على موقع "يوتيوب".
تعتبر الروبوتات التي تشبه الإنسان أكثر أنواع الروبوتات التي يمكنها التحرك. لكن إمكانياتها ليست بلا حدود - فهي على الأقل محدودة بطول الخطوة وارتفاعها. تعمل مجموعات منفصلة من المهندسين على إنشاء روبوتات ذات قدمين يمكنها، إذا لزم الأمر، التحليق فوق العقبات والعودة إلى المشي. على وجه الخصوص، يقوم المهندسون من معهد قوانغدونغ للتكنولوجيا بذلك. في البداية، ابتكروا روبوتًا ذو قدمين Jet-HR1، والذي يمكنه فقط أن يتخطى الفتحات، ويدعم ساقه في الهواء بالمراوح، ثم بدأوا بتعليمه القيام برحلة كاملة، حسب موقع إن بلاس ون.
 
 
خارجيًا، يتكون الروبوت من قدمين متصلتين في الأعلى، لكن بدون جذع. يحتوي الروبوت على أربعة مراوح: واحدة في القدم واثنتان عند مستوى الخصر. في صيف عام 2021 ، أظهر المطورون أولاً كيف يقلع من الأرض، ولكن في ذلك الوقت استخدموا خوارزميات بسيطة للتحكم في الدفع، والتي لم تكن كافية للطيران العادي. وبسبب هذا، لم يستطع الروبوت أن يحوم في مكان واحد وكان لابد من إمساكه.
 
في الفيديو الجديد، أظهر المهندسون تقدمًا في تطوير خوارزمية التحكم في الطيران - والآن أصبح الروبوت قادرًا على الإقلاع والتحليق في مكان واحد.
على الرغم من أنه عند التحليق فوق الأرض، يتحرك الروبوت قليلاً في اتجاه أو آخر، بشكل عام، يمكن تسمية الرحلة مستقرة. عرض المطورون اختبارين، في الأول علق الروبوت في الهواء لمدة 25 ثانية تقريبًا، والآخر غير ناجح، حيث كان الدفع مرتفعًا للغاية وطار تقريبًا إلى السقف، وبعد ذلك تم إيقاف تشغيل محركاته. تمكن أحد المهندسين من الإمساك بالروبوت الذي كان يسقط ولم يتضرر.
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