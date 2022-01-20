تكنولوجيا وعلوم

ألمانيا تهاجم "تلغرام" وتطالب بحظره... ما السبب؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 23:00
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طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر شركتي "آبل" و"غوغل" بحظر تطبيق "تلغرام" في عروضهما، على خلفية دعوات العنف والتحريض التي تنشر عبر التطبيق.
 
وذكّرت السياسية الاشتراكية الشركتين بـ"مسؤوليتهما الاجتماعية".

بينما قال وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، إن موقع "تلغرام" أصبح "محفز حرائق" بالنسبة لمواطني الرايخ وأنصار نظرية المؤامرة والمتطرفين اليمينيين.

وجاء ذلك في أعقاب مشاورات مع وزراء الداخلية في حكومات الولايات التي يترأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال وزراء الداخلية في ورقة مشتركة إن "تلغرام، ومن على شاكلتها من الشركات، تخدم الناس في ألمانيا بوصفها "منصة تواصل لأنصار التفكير الجانبي ومنكري كورونا واليمينيين المتطرفين".
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