تكنولوجيا وعلوم

مادة نستعملها كلّ يوم خطيرة على كوكب الأرض

Lebanon 24
21-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-909514-637783434911741460.jpg
Doc-P-909514-637783434911741460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر تقرير جديد من أن تهديد التلوث البلاستيكي في العالم يشكل حالة طوارئ كوكبية تساوي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وحثت وكالة التحقيقات البيئية (EIA) الدول على مستوى العالم على التأكيد على معاهدة للأمم المتحدة، لذا فهي ملتزمة بأهداف ملزمة قانونًا لمكافحة النفايات البلاستيكية.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول إدارة الأثر البيئي إن التلوث البلاستيكي يقوض صحتنا بشكل مباشر، ويؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، ويؤدي إلى تفاقم تغير المناخ، ويخاطر بالتغيرات البيئية الضارة واسعة النطاق.
 
يوجد البلاستيك في أعمق أجزاء المحيط، وفي أعلى قمم الجبال، وفي الأعضاء البشرية وفي الجزر النائية وغير المأهولة.
 
وقالت الوكالة إن الاتفاقيات متعددة الأطراف المخصصة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ سارية منذ ما يقرب من 30 عامًا، ومع ذلك  لا يوجد مكافئ حاليًا لمعالجة التلوث البلاستيكي، والذي يعد أحد أكثر الملوثات البيئية انتشارًا وتدميرًا في الوجود.
 
وقال توم جاماج، ناشط في شؤون المحيطات في EIA، وهي منظمة غير حكومية لها مكاتب في لندن وواشنطن العاصمة: "هناك ساعة موقوتة قاتلة تعد تنازليًا سريعًا".
 
كما أنه من المقرر أن تتضاعف انبعاثات البلاستيك في المحيطات وحدها ثلاث مرات بحلول عام 2040، تماشياً مع تزايد إنتاج البلاستيك.
 
ولدت الطبيعة المرئية للتلوث البلاستيكي قلقًا عامًا كبيرًا، ولكن الغالبية العظمى من تأثيرات التلوث البلاستيكي غير مرئية.
 
ويجمع التقرير الجديد، بعنوان التلوث البلاستيكي وحالة الطوارئ الكوكبية، البيانات العلمية الحديثة حول تأثير البلاستيك على المناخ والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان والبيئة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-01-21
05:00 | 2022-01-21
23:00 | 2022-01-20
16:00 | 2022-01-20
14:00 | 2022-01-20
12:00 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website