تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" توقف 52 شبكة لنشر الأخبار المزيفة خلال 2021

Lebanon 24
21-01-2022 | 05:00
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أعلنت شركة "ميتا" -فيسبوك سابقًا- عن وقف عدد كبير من الشبكات المزيفة خلال العام الماضي 2021.

 

وأوضحت "ميتا"، أن في عام 2021، أزالت المنصة 52 شبكة شاركت فى جهود منسقة للتلاعب بالنقاش العام أو إفساده لتحقيق هدف استراتيجي، مع الاعتماد بشكل مركزي على الحسابات المزيفة لتضليل الأشخاص بشأن من يقف وراء تلك الشبكات.

 

ووفقًا لتقرير صادر عن المنصة الليلة، جاءت الشبكات من 34 دولة، بما فى ذلك أميركا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

 
المصدر: اليوم السابع
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