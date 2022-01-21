تكنولوجيا وعلوم

سيارة جديدة من "تويوتا"... تعرفوا إلى "Sequoia" الرباعية الدفع (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2022 | 11:00
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أطلقت تويوتا سيارتها "Sequoia" الجديدة، بهيكل كبير طوله 5 أمتار و20 سم تقريبا، مصمم ليمنحها مظهرا يوحي بالقوة، وجهزت بعجلات كبيرة.
 
كما جهزت قمرة هذه السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، ويمكن طي الصفين الخلفيين منها لتتحول المركبة إلى مكان يتسع لنوم شخصين أثناء السفر أو الرحلات في الطبيعة.

وزودتها تويوتا بنظام للتحكم بكل عجلة على حدة لتكون حركتها ممتازة على الأراضي المغطاة بالرمال أو الأوحال والثلوج، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 

المصدر: روسيا اليوم
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