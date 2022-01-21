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تكنولوجيا وعلوم
إبتداءً من 2500 دولار... "Canon" تُعلن عن أحدث كاميراتها لعشاق التصوير الاحترافي (فيديو)
Lebanon 24
21-01-2022
|
16:00
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كشفت Canon عن أحدث نموذج من كاميرات EOS المخصصة لمحبي التصوير الاحترافي.
وتأتي كاميرا EOS R5 C الجديدة بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، مجهز بمنافذ وملحقات تساعد على وصلها مع مختلف أنواع مصابيح الإضاءة الخارجية والميكروفونات والشاشات.
وحصلت على مستشعر بصري بدقة 45 ميغابيكسل، ومعدل ISO يصل إلى 51200 ما يسمح لها بالتقاط صورة عالية الدقة في الظلام، وتقنيات التركيز البؤري التلقائي Dual Pixel CMOS AF لتسهيل التصوير أثناء الحركة، وتدعم تحويل ترميز PQ و HLG.
وتدعم هذه الكاميرا أيضا تقنيات Canon XF-AVC وتقنيات HDR، وتقنيات Dual Pixel autofocus ، ولها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية، كما تستخدم تقنيات Cinema RAW Light، ولها القدرة على التعامل مع العدسات المخصصة للتصوير الفائق العرض.
وستبدأ Canon بطرح هذه الكاميرا في الأسواق العالمية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري بأسعار تبدأ من 2500 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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