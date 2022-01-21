"تيك توك"... نموذج يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على المتابعين

أعلن تطبيق "تيك توك" أنه يختبر نموذج الاشتراك المدفوع الذي يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على الأشخاص لمشاهدة المحتوى الخاص بهم.يبدو أن الاستراتيجية مشابهة لما قام به تطبيق "إنستغرام"، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيطلق تجارب مدفوعة لخدمة الاشتراك الخاصة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".لم يقدم "تيك توك"، المملوك لشركة "ByteDance Ltd"، ومقرها بكين، مزيدًا من التفاصيل حول خطط الاشتراك أو التسعير أو الاختبار.