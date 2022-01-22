تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2022 | 02:00
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كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، بعضا من تفاصيل هاتفها الرئيسي لعام 2022، الذي سيتم ‏إزاحة الستار عنه رسميا خلال شهر شباط المقبل.‏

 

وكتب رئيس وحدة أعمال "إم إكس" في "سامسونغ"، تي إم روه، في مدونة له:  "سنقدم لكم في حفل "Unpacked" المقام في شباط 2022 جهاز السلسلة "إس" الذي صنعناه والأكثر شهرة على الإطلاق".

 

ومن المتوقع أن تكشف "سامسونغ" عن سلسلة "غالاكسي إس 22" خلال الحفل، المقرر أن يقام في 8 شباط .

 

وأكد روه، محفزًا جماهير "سامسونغ" أن "الجيل القادم من هواتف "غلاكسي إس" سيجمع أعظم تجارب "سامسونغ غالاكسي" في جهاز واحد نهائي"، وأردف: "استعدوا لأفضل تجربة "ألترا".

 

كما نشرت شركة "سامسونغ" بالتزامن مع مدونة تي إم روه، برومو تشويقي لحفل الإعلان عن هاتفها الرئيسي للعام الحالي.

 

وتشير توقعات خبراء التكنولوجيا إلى أن هاتف "سامسونغ غالاكسي إس 22" الجديد سيكون أشبه بجهاز "نوت"، خاصة وأن الشركة لم تطرح نسخة جديدة منه العام الماضي.

المصدر: سبوتنيك
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