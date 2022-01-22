تكنولوجيا وعلوم

لماذا المريخ بلا قوس قزح؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 08:00
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قامت مركبة برسيفيرنس الجوالة، برصد ظاهرة تشبه قوس قزح على الكوكب الأحمر، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وردت وكالة ناسا على هذا الجدل بنشر تغريدة تقول فيها: "هل هذا قوس قزح على المريخ؟ لا، قوس قزح غير ممكن هنا. تتكون أقواس قزح من الضوء المنعكس من قطرات الماء الكروية، ولكن لا توجد مياه كافية هنا لتتكثف، كما أن الجو البارد جدا لا يسمح بوجود مياه سائلة في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر".

 

وأشارت إلى أن القوس الظاهر في الصورة التي التقطتها مركبة برسيفيرنس، هو مجرد "توهج ضوئي على عدسة الكاميرا".

 

لماذا المريخ بلا قوس قزح؟

تحتاج أقواس قزح إلى قطرة ماء لتتكون، ويقول ليمون إن غيوم المريخ أقل بكثير من درجة التجمد، وأنه لا توجد مياه كافية على الإطلاق. والمثير للدهشة أن العالم كشف أنه على الرغم من وجود قطرات صغيرة، إلا أنها أصغر 20 مرة من شعرة الإنسان وأصغر بعشر مرات من القطرات الموجودة في سحب الأرض.

 

وأوضح ليمون في مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الأميركية أنه يجب أن تكون القطرات أكبر بعشر مرات على الأقل لإنشاء قوس قزح، مضيفا أنه على الرغم من إمكانية العثور على الجليد في السحب المريخية، إلا أنه لا فائدة منه لتكوين أقواس قزح.

المصدر: العربية
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