تكنولوجيا وعلوم

Opera تعلن عن متصفّح جديد لمتداولي العملات الرقمية

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:00
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أعلنت شركة Opera عن إطلاق إصدار تجريبي من متصفح Web3 جهزته بميزات تسهل التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة.

وتبعا للخبراء في Web3 فإن الإصدار Crypto Browser الجديد من المتصفح حصل على العديد من الميزات الذي ستجعل منه منافسا قويا في عالم المتصفحات المستقبلية، إذ جهز بمحفظة تشفير داخلية لتبادل العملات الرقمية، وميزات أخرى لتسهيل تبادل هذا النوع من العملات، فضلا عن حصوله على تطبيقات توفر تنبيهات وإشعارات لمتداولي هذه العملات.
 
والميزة الرئيسية في المحفظة الإلكترونية الموجودة في المتصفح هو دعمها لتقنيات "بلوكشين" للتعامل مع عملات Ethereum و Bitcoin و Celo و Nervos وغيرها، والوصول إلى ميزات التشفير دون الحاجة للحصول على تقنيات أو ملحقات إضافية للحواسب.
 
كما جهّز المتصفح الجديد بميزات خاصة لحماية بيانات المستخدمين كمحافظ إلكترونية لتسهيل عمليات النصوص والوثائق بشكل مشفر.

ومن المفترض أن يعمل المتصفح الجديد على الحواسب المجهزة بأنظمة "ويندوز" و"ماك"والهواتف والأجهزة المحمولة العاملة بأنظمة أندرويد.
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