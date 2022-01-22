تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد زهيد الثمن من هواوي بتقنيات منافسة (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-910012-637784512207392532.png
Doc-P-910012-637784512207392532.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وكلاء شركة هواوي عن نية الشركة إطلاق هاتف جديد رخيص الثمن مزود بتقنيات منافسة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (159.1/74.1/9) ملم، وزنه 185 غ.

أما شاشته فأتت بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 بيكسلا، ومعدل سطوعها 278 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد له نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مع واجهات EMUI 10.1، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4.
 
 
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم، ومنفذ microUSB 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 130 دولارا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
05:00 | 2022-01-23
02:00 | 2022-01-23
23:00 | 2022-01-22
16:00 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website