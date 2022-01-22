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© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
إليك طريقة استخدام واتساب دون إنترنت
Lebanon 24
22-01-2022
|
23:00
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بعد أن أعلن تطبيق واتساب للمراسلات الفورية أنه يمكن استقبال وإرسال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت حين ربط الحساب بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر.
وتوفر ميزة "الأجهزة المرتبطة" هذه حلا جديدا لأحد قيود واتساب البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب، متصلا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.
طريقة العمل
طريقة العمل بسيطة جداً، حيث يمكنك النقر على: خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب.
وبمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى "استخدام واتساب على أجهزة أخرى"، تنقر عليها ثم تقوم بتوصيل هاتفك بأي جهاز كمبيوتر آخر، حيث ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليغرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.
وستستمر "الأجهزة المرتبطة" في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.
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