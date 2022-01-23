تكنولوجيا وعلوم

لمحبي السفر... إليكم خدمة جديدة من منصة Airbnb

Lebanon 24
23-01-2022 | 05:00
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فيما كان ينتظر الجميع انفراج السياحة والسفر الفترة المقبلة، ظهر متحور أوميكرون ليرفع المخاوف حول التنقل بحرية كما كان سابقًا، وهذا ما دفع شركات الطيران في الفترة الماضية لتقديم خدمات التأمين بشكل مجاني أحيانًا لتحفيز الناس على التنقل، لتنضم لهم الآن منصة حجوزات السكن Airbnb.

وقالت شركة Airbnb إنها ستبدأ بتقديم خدمات تأمين السفر بداية من الربع الثاني من العام الحالي، على أن تكون بمقابل غالبًا لكن بإجراءات أسهل وتستهدف الحماية ضد تبعات كوفيد-19.

ويلجأ الناس إلى وكالات التأمين قبل سفرهم لضمان حصولهم على رحلة آمنة وتجنب تكاليف أي مخاطر محتملة، لكن Airbnb بهذه الخطوة تهدف إلى توفير الخدمة مباشرة عبر منصتها، وبالتالي حصول المسافر على تأمينه عند حجزه مكان الإقامة مباشرة.

 

وستكون هذه الخدمات بطبيعة الحال بالشراكة مع مقدمي خدمات تأمين السفر، أي أن نفس الخدمات الخارجية ستكون متاحة عبر المنصة لكن بإجراءات سهلة ودون الحاجة للتوجه لمكاتب التأمين.

 
(عالم التقنية)
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