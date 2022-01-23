تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تتيح الأوامر والكتابة الصوتية في "ويندوز 11"

Lebanon 24
23-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-910491-637785608482209045.jpg
Doc-P-910491-637785608482209045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت "مايكروسوفت" مؤخراً ميزة الوصول الصوتي لـ"ويندوز 11" Windows 11 وذلك مع الإصدار رقم 22518 من هذا النظام. وتتيح هذه الميزة للمستخدم إدارة المهام الأساسية على "ويندوز 11" عبر الأوامر الصوتية.
ويمكنك استخدام الأوامر الصوتية لفتح أو إغلاق تطبيق وللبحث داخل المتصفح وللعديد من الوظائف المماثلة الأخرى. كما يمكن استخدام الأوامر الصوتية لإملاء نص ما، أو للتحكم في مؤشر "الماوس".

كما يمكن استخدام هذه الميزة لإظهار أو إخفاء لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام أوامر مثل "إظهار لوحة المفاتيح" أو "إخفاء لوحة المفاتيح".
وبمجرد فتح لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام الأمر الصوتي، سيرى المستخدم رقماً فوق كل مفتاح، وسيساعده هذا الرقم على الضغط على المفتاح باستخدام الأمر الصوتي.

يذكر أن هذه الميزات متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في برنامج Windows Insider بينما لم تكشف الشركة بعد متى ستتوفر الميزات في إصدار عام من نظامها.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-01-23
12:00 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
05:00 | 2022-01-23
02:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website