أرباح إضافية لمبدعي TikTok شهريا!

بدأ تطبيق TikTok في إجراء الإختبارات على خدمة مدفوعة جديدة للمبدعين، والتي تتيح للمبدعيين تحصيل إشتراك مقابل المحتوى.



أكد المتحدث الرسمي من TikTok مؤخراً على بدء إختبار الخدمة المدفوعة الجديدة المقدمة لمنشئي المحتوى في التطبيق.

من جانب أخر لم تقدم شركة TikTok الكثير من التفاصيل حول الإختبارات التي يتم إجرائها على الميزة في الوقت الحالي، كما لم توضح كيفية عمل الميزة، أو السعر المقرر للخدمة المدفوعة.



من جانب أخر يتضمن تطبيق TikTok مميزات محدودة لتحقيق دخل لمنشئي المحتوى في التطبيق، حيث يمكن للمتابعين إرسال أموال للمبدعيين على الملف الخاص بهم، أو يمكن للمتابعين شراء هدايا إفتراضية لصانعي المحتوى في التطبيق ومن ثم إرسالهم ليتم إستبدالها عبر صانعي المحتوى.



يذكر أن التفاصيل الجديدة حول خدمة TikTok المدفوعة تأتي بعد إعلان Instagram مؤخراً عن ميزة تحاكي ميزة TikTok والتي يتم إختبارها في الوقت الراهن في عدد محدود من حسابات منشئ المحتوى.

(التقنية بلا حدود)