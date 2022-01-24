تكنولوجيا وعلوم

أرباح إضافية لمبدعي TikTok شهريا!

Lebanon 24
24-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-910581-637786015618913535.png
Doc-P-910581-637786015618913535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ تطبيق TikTok في إجراء الإختبارات على خدمة مدفوعة جديدة للمبدعين، والتي تتيح للمبدعيين تحصيل إشتراك مقابل المحتوى.

أكد المتحدث الرسمي من TikTok مؤخراً على بدء إختبار الخدمة المدفوعة الجديدة المقدمة لمنشئي المحتوى في التطبيق.
 
من جانب أخر لم تقدم شركة TikTok الكثير من التفاصيل حول الإختبارات التي يتم إجرائها على الميزة في الوقت الحالي، كما لم توضح كيفية عمل الميزة، أو السعر المقرر للخدمة المدفوعة.

من جانب أخر يتضمن تطبيق TikTok مميزات محدودة لتحقيق دخل لمنشئي المحتوى في التطبيق، حيث يمكن للمتابعين إرسال أموال للمبدعيين على الملف الخاص بهم، أو يمكن للمتابعين شراء هدايا إفتراضية لصانعي المحتوى في التطبيق ومن ثم إرسالهم ليتم إستبدالها عبر صانعي المحتوى.

يذكر أن التفاصيل الجديدة حول خدمة TikTok المدفوعة تأتي بعد إعلان Instagram مؤخراً عن ميزة تحاكي ميزة TikTok والتي يتم إختبارها في الوقت الراهن في عدد محدود من حسابات منشئ المحتوى.
 
(التقنية بلا حدود)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-01-24
02:00 | 2022-01-24
23:00 | 2022-01-23
16:00 | 2022-01-23
14:00 | 2022-01-23
12:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website