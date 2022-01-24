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تكنولوجيا وعلوم
إحذرها... خطوات تكشف أن كاميرا الأيفون شغالة!
Lebanon 24
24-01-2022
|
02:00
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إذا كنت من مستخدمي أيفون، فربما تكون قد لاحظت ظهور نقطة برتقالية أو نقطة خضراء من حين لآخر في الزاوية العلوية من الشاشة، تسمى هذه النقاط بأضواء المؤشرات، وتنبه المستخدمين إلى متى يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون، هذه الميزة الجديدة هي جزء من حملة أبل الأوسع لحماية خصوصية مستخدميها.
ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تعني نقطة الضوء البرتقالية على أيفون أن التطبيق يستخدم ميكروفونك، فعندما تظهر نقطة برتقالية في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك فوق الأشرطة الخلوية مباشرةً، فهذا يعني أن أحد التطبيقات يستخدم ميكروفون أيفون الخاص بك، كما تظهر النقطة البرتقالية أيضًا عند إجراء مكالمات هاتفية أو استخدام وظيفة Siri.
وتعني نقطة الضوء الأخضر على أيفون أن التطبيق يستخدم الكاميرا أو الكاميرا والميكروفون في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال، إذا فتحت انستجرام واستخدمت ميزة Stories لإنشاء مقطع فيديو بصوت، فسيظهر الضوء الأخضر للإشارة إلى أن التطبيق يستخدم الكاميرا والميكروفون الخاصين بهاتف أيفون، كما سيظهر عند إجراء مكالمة FaceTime.
كيف تعرف التطبيق الذي يستخدم كاميرا أو ميكروفون أيفون؟
تسهل أبل معرفة التطبيق الذي يستخدم ميكروفون أو كاميرا أيفون، فعندما تظهر نقطة خضراء أو برتقالية، ما عليك سوى التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة للوصول إلى مركز التحكم، وفي الجزء العلوي، سيظهر اسم التطبيق، بالإضافة إلى ما إذا كان يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون.
وتعد هذه التنبيهات باللون الأخضر والبرتقالي مهمة، لأنها تنبه المستخدمين إذا كانت تطبيقات الطرف الثالث تستخدم الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهم دون موافقة.
إذا وجدت أن أحد التطبيقات يقوم بالوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا دون مطالبة، فيجب حذفه والإبلاغ عنه.
المصدر: اليوم السابع
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