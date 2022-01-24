ميزة جديدة لسماعات AirPods المقبلة... ما هي؟

من المتوقع أن تطلق أبل الجيل التالي من AirPods Pro في وقت لاحق من هذا العام، وعلى الرغم من أنه من غير المعروف أن تكشف شركة التكنولوجيا العملاقة عن أي تفاصيل حول منتجاتها القادمة، إلا أن الأخبار المتعلقة بمنتجاتها القادمة تتسرب في بعض الأحيان من خلال مورديها أو بائعيها.والآن ، وفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider ، تعمل الشركة على ميزة AirPods جديدة ستعمل عندما تسمع كلمة مرور معينة، ويشير التقرير إلى أن الميزة تهدف إلى تشغيل / إيقاف إلغاء الضوضاء، وقد تم رصد التكنولوجيا التي ستمكّن هذه الميزة مؤخرًا في طلب براءة اختراع أبل.وتشير براءة الاختراع إلى أن طراز AirPods القادم سيعمل على إلغاء الضوضاء بشكل أفضل من الجيل الحالي، وبعبارات بسيطة ، يُقال أن الميزة الموجودة في براءات الاختراع تساعد في التكيف بشكل أفضل مع ميزة إلغاء الضوضاء.وستعمل كلمة الشفرة على تشغيل الميزة القادمة تمامًا مثل "Hey Siri" أو "Hey Google" أو "Alexa"، وبعبارات بسيطة ، من الصعب أحيانًا سماع شخص ينادي اسمك عندما يكون لديك إلغاء الضوضاء على AirPods، وباستخدام اسمك باعتباره كلمة المرور ، ستقوم AirPods بإيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء تلقائيًا حتى تتمكن من الرد على مكالمتك.وتجدر الإشارة إلى أن التقنيات الموضحة في براءات اختراع أبل لا تصل دائمًا إلى المنتج الفعلي، وأيضًا ، إذا كانت الشركة تخطط لإضافة هذه التقنية في AirPods القادمة ، فقد يستغرق الأمر بضع سنوات، ويقال إن أبل تعمل أيضًا على AirPods مع ميزات صحية مختلفة بما في ذلك مراقبة الوضع ودرجة حرارة الجسم.وبصرف النظر عن هذا ، سيكون لدى AirPods أيضًا القدرة على العمل كأداة مساعدة للسمع ، كما يقرأ تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، وتستند الادعاءات إلى المستندات التي يُرى فيها نموذج أولي من سماعات الأذن هذه مع مستشعرات درجة الحرارة التي تراقب درجة حرارة الجسم الأساسية لمن يرتديها من داخل الأذن.