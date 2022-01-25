تأجير الهواتف الباهظة بدل شرائها.. هل تؤيد هذه الفكرة؟

وقال مدير مشاريع التنمية في شركة "سبير سرفس" الروسية، إيفان ياستريبكوف، إن خدمة استئجار أجهزة لاب توب مثلا تتمتع بشعبية، إذ أن المستخدم يجب ألا يفكر في الصيانة وتجديد التطبيقات واستبدال الشاشات وما إلى ذلك.ومن أفضليات الاستئجار أن المستخدم يحق له اتخاذ قرار بشأن المدة التي يستأجر فيها هذا الجهاز الذكي أو ذاك. وعلى سبيل المثال فإن استئجار "أيفون–13" الذي سعره 110 آلاف روبل، لمدة شهر واحد يكلف المستأجر 8900 روبل.وغالبا ما يستأجر الموسكو في جهاز السينما المنزلي الذي يبلغ سعره 200 ألف روبل لمدة أسبوع واحد أو حتى يوم واحد أو يومين. ويكلفه استئجارها لمدة يوم واحد مثلا ألفي روبل فقط، أما استئجار لاب توب "لينوفو" لمدة شهر واحد فسيكلف مستأجره 6000 روبل.مع ذلك فإن استئجار الأجهزة الذكية لمدة طويلة يعتبر أمرا غير رابح. على سبيل المثال فإن استئجار هاتف "أيفون" لمدة عام واحد سيكلف المستأجر 106 آلاف روبل، مع العلم أن سعر "أيفون – 13" لا يفوق 110 آلاف روبل.