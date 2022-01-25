"الأكثر تفصيلًا للآن".. صورة مذهلة للشمس

نشرت صفحة المعهد المصري القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية صورة مذهلة للشمس، وصفتها بأنها واحدة من أكثر الصور الشمسية تفصيلًا حتى الآن، حيث تكشف عن «السطح» الملتوي لشمسنا.

وتعتبر الشمس النجم المركزي للمجموعة الشمسية وهي إحدى نجوم مجرة، درب التبانة حيث تتبع مجرتنا نفسها مجموعة مجرات أخرى تسمى المجموعة المحلية، وتعتبر كروية ويعادل قطرها ما يعادل 109 أضعاف قطر الأرض، وتتكون الشمس من الناحية الكيميائية من الهيدروجين الذي يكون ثلاثة أرباع مكونات الكتلة الشمسية، أما البقية فهي في معظمها هيليوم مع وجود نسبة 1.69% من العناصر الأثقل متضمنة الأكسجين والكربون والنيون والحديد وعناصر أخرى، ويُعتبر ضوء الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على الأرض.