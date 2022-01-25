تكنولوجيا وعلوم

مشكلة كبيرة تواجه "آيفون 13"... ما هي؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:00
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ذكر موقع متخصص في الأخبار التقنية أن مشكلة برمجية في هواتف "آيفون 13"، تؤدي إلى طغيان اللون الوردي على شاشة هذه الهواتف وتعطلها.

وأوضح موقع "gsmarena" أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن وجود هذه المشكلة في مناقشات تخص شركة أبل المصنّعة للهاتف في موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي.

وقال إن القاسم المشترك بين المبلغين عن المشكلة أن هواتفم هي "آيفون 13"، وليس أي أجهزة أخرى.

وأضاف أن أحد الأشخاص تحدث عن أن نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" على هاتفه لم يكن دقيقا، وبعدها تحولت شاشة الهاتف إلى اللون الوردي.

وذكر مستخدم آخر أن البطارية كانت تعمل بشكل غير طبيعي، وظل الهاتف متجمدا قبل أن تتحول الشاشة إلى اللون الوردي.

وفي موقع "ريديت" قال مستخدمان إنهما قاما باستبدال هواتفهما، بينما رفضت أبل طلبات استبدال أخرى، على اعتبار أنه لا يوجد مشكلة في الأجهزة.
المصدر: سكاي نيوز
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