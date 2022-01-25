كاديلاك تعلن عن "وحشها" الجديد (فيديو)

أزاحت كاديلاك الستار عن سيارة Escalade الجديدة التي ستكون أكبر سياراتها رباعية الدفع لهذا العام.



وتأتي المركبة الجديدة بهيكل مماثل لهياكل سيارات Escalade السابقة من حيث الحجم تقريبا، وبتعديل طفيف على التصميم الخارجي، إذ جهزت بمصابيح أكثر تطورا وبإضاءة أقوى، وحصلت بعض التغييرات على شكل الواجهات وممتصات الصدمات.

وداخليا حصلت المركبة على 3 صفوف من المقاعد الجلدية الواسعة والمريحة التي تتسع لسبعة ركاب، كما جهزت واجهة القيادة بشاشتين كبيرتين وضعتا خلف بعضهما بطريقة مميزة جدا، وزودت الشركة الصفين الخلفيين من المقاعد بشاشات عرض لمسية لمشاهدة الأفلام والتحكم بأنظمة المولتيميديا، وتم تزويد المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك لتوفير راحة كبيرة للركاب أثناء التنقل.

وزودت كاديلاك هذه السيارة بأحدث أنظمة الأمان التي تقلل من خطر اصطدامها مع المركبات والمشاة في الحالات الطارئة، وجهزتها بنظام النقطة العمياء، ونظام تشغيل عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة تعليق وعجلات كبيرة يمكن التحكم بكل عجلة منها على حدة لتأمين حركة سلسة جدا على مختلف أنواع الطرقات.



وستطرح نسخ Cadillac Escalade-V الجديدة بمحركات جبارة بثماني أسطوانات بسعة 6.2 ليتر، تولد عزما يعادل 659 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بتسع أو عشر سرعات.