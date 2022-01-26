تويتر يضيف ميزة لمشاركة تغريداتك مع الأصدقاء المقربين فقط

لا يزال Twitter يعمل على ميزة الأصدقاء المقربين منذ يوليو العام الماضي، كشفت الشبكة الاجتماعية أنها تفكر في السماح لك بتعيين "أصدقاء موثوق بهم" بحيث تكون بعض التغريدات مرئية لهم فقط. الآن اكتشف المطور والمهندس العكسي Alessandro Paluzzi دليلًا على أن الميزة قيد التطوير حاليًا وأن Twitter يسميها الآن "Flock".قد يتم تغيير الاسم فيما بعد، وفقًا لما قالته الشركة لـ The Verge أن "Flock" هو مجرد اسم تجريبي. بناءً على الشرح الذي وجده Paluzzi، سيسمح لك بإضافة ما يصل إلى 150 مستخدمًا إلى قائمتك، وسيكونوا هم الوحيدون الذين يمكنهم رؤية التغريدات التي ترسلها إلى المجموعة والرد عليها. وذلك يعني أن أي تغريدة ترسلها إلى متابعينك ستصلك مع إشعار يخبر جمهورك أنه يمكنهم رؤيتها لأنك أضفتهم إلى المجموعة. ومع ذلك، يمكنك تعديل المجموعة في أي وقت، وعلى العكس لن يتم إعلام الشخص في حالة حذفه من القائمة.عندما كشفت الشركة لأول مرة أنها تفكر في إضافة ميزة أصدقاء موثوق بهم، فقد قدمت أيضًا مفهومًا آخر من شأنه أن يسمح لك بأخذ شخصيات مختلفة في نفس الحساب. من غير الواضح ما إذا كان هذا الإصدار من الميزة لم يعد قيد التطوير.يقوم Twitter أيضًا باختبار ميزة تسمى المجتمعات والتي تمنحك مساحة مخصصة لمجموعات من الأشخاص الذين لديهم نفس الاهتمامات. ومع ذلك فقد تم تصميم Flock مع وضع أصدقائك الحقيقيين في الاعتبار، على غرار ميزة الأصدقاء المقربين في تويتر.