"ميتا" تسدل الستار عن حاسوب عملاق الأسرع فى العالم

أعلنت شركة "ميتا" لمالكها مارك زوكربرغ، مؤسس موقع فيس بوك، عن إكمالها المرحلة الأولى من كمبيوتر عملاق جديد ‏يعمل بالذكاء الاصطناعي.‏



قال زوكربرغ في بيان له أن الكمبيوتر الجديد، واسمه "آر إس سي"، سيكون أسرع كمبيوتر فائق الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتقول "ميتا" إن كمبيوتر "آر إس سي" سيساعد الباحثين على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أفضل يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة، ومن بين أشياء أخرى، ستتمكن هذه النماذج من بناء أدوات واقع معزز أفضل و"تحليل النصوص والصور والفيديو معا بسلاسة".

ووفقا لـ"ميتا" فإن جزءا كبيرا من عمل هذا الكمبيوتر يخدم رؤية الشركة لمشروعها القادم "ميتافيرس"، وذلك لأن التطبيقات والمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستلعب دورا رئيسيا فيه.