تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:00
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حذّرت بعض مواقع الإنترنت من وجود ثغرة برمجية في إحدى ألعاب الفيديو، يمكن استغلالها لاختراق الحواسب.

وتبعا للمواقع فإن خبراء التقنية حذروا مؤخرا من ثغرة في برمجيات لعبة Dark Souls 3  الشهيرة، ومن خلال هذه الثغرة يمكن لقراصنة الإنترنت الوصول إلى حواسب المستخدمين والبيانات الموجودة فيها، والتحكم بتلك الحواسب عن بعد.

 كما أشار الخبراء إلى أن الثغرة تتيح الوصول إلى الأجهزة عند تفعيل المستخدم لوضع الاتصال بالإنترنت  أثناء ممارسة اللعبة المذكورة، فضلا عن أنها قد تستغل من قبل مستخدمي لعبتي Dark Souls و Dark Souls 2.

ونوهت المواقع "بأن مبرمجا تمكن منذ مدة من اختراق برمجيات Dark Souls 3 أثناء تشغيلها من قبل بعض المستخدمين، وبث لهم مقاطع صوتية، وتمكن أيضا من التحكم بإعدادات تشغيل اللعبة وأوقفها عن العمل".

وذكر موقع Dexerto المتخصص بالألعاب الإلكترونية أن مبرمجا كان قد أبلغ الشركة المسؤولة عن تطوير اللعبة بالثغرة المذكورة لكن الشركة لم توقف اللعبة بشكل كلي بل أوقفت عملها عبر خوادم PvP المخصصة لأجهزة الكمبيوتر.
المصدر: روسيا اليوم
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