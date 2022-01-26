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تكنولوجيا وعلوم
"موتورولا" تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
26-01-2022
|
23:00
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نشرت موتورولا مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع له أن يكون أقوى منافس لحواسب "غالاكسي" اللوحية الأخيرة من سامسونغ.
ويأتي حاسب Moto Tab G70 بهيكل من المعدن والبلاستيك أبعاده (258.4/163/7.5) ملم، وزنه 500 غ تقريبا، ومحمي من الرطوبة والغبار.
وحصل الجهاز على شاشة Moto Tab G70 بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، معدل سطوعها 212 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 11، ومعالج Mediatek MT6785 Helio G90T، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت بعدسة واحدة بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزودته موتورولا بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7700 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع وتكفيه ليعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.
المصدر:
روسيا اليوم
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