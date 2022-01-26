10
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
حدث استثنائي يشهده العالم... صاروخ "هائم" في الفضاء يتجه إلى الاصطدام بالقمر!
Lebanon 24
26-01-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "سكاي نيوز عربية": قال علماء فلك، مؤخرا، إن صاروخا أطلقته شركة "سبيس إكس" يتجه إلى الاصطدام بالقمر، بعدما ظل يدور في الفضاء بشكل عشوائي، طيلة أعوام، من جراء فقدان السيطرة عليه.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن هذا الصاروخ تم إطلاقه من ولاية فلوريدا الأميركية في شباط 2015، في إطار مهمة بين الكواكب، لأجل إرسال بيانات حول طقس الفضاء عبر رحلة تمتد لمليون ميل.
وتمكن هذا الصاروخ بالفعل من إنجاز المهمة المطلوبة، عبر إطلاق مرصد الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إلى ما يعرف بـ"نقطة لاغرانج"؛ وهي نقطة التوازن بين مجالي جاذبية الأرض والقمر.
أما في المرحلة الثانية، فتعطل هذا الصاروخ، ولم يعد فيه ما يكفي من الوقود حتى يعود إلى الغلاف الجوي للأرض، ولم تعد فيه طاقة كافية أيضا حتى يستطيع التسلل من جاذبية الأرض والقمر.
ويشرح عالم الفضاء، إريك بيرجي، أنه عندما تضافرت هذه العوامل، أصبح الصاروخ يشق مسارا عشوائيا في الفضاء منذ سنوات.
ويقدر الخبراء وزن هذا الصاروخ بأربعة أطنان مترية مما يعرف بـ"نفايات الفضاء"، ويقال إنه في الطريق نحو الاصطدام بالقمر بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية، في غضون أسابيع.
وقال الباحث، بيل غراي، وهو خبير مختص في رصد أجسام الفضاء، إن المنصة العلوية من صاروخ "فالكون 9" ربما تصطدم بالجزء النائي من القمر في الرابع من آذار المقبل.
وأضاف غراي أن هذا الاصطدام المرتقب سيكون أول مرة تصطدم فيها مخلفات نفايات فضائية بسطح القمر، مضيفا أننا لن نكون قادرين على رصد هذا الحادث من كوكب الأرض.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
الأكثر قراءة
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
05:31 | 2022-01-26
26/01/2022 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
10:10 | 2022-01-26
26/01/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
05:00 | 2022-01-26
26/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
10:24 | 2022-01-26
26/01/2022 10:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
23:22 | 2022-01-26
26/01/2022 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-01-27
هل يصطدم صاروخ إيلون ماسك الخارج عن السيطرة بالقمر؟
23:00 | 2022-01-26
"موتورولا" تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد
14:00 | 2022-01-26
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
12:27 | 2022-01-26
شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. (فيديو)
11:16 | 2022-01-26
ما يحدث لجسمك عندما تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم؟
11:00 | 2022-01-26
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 10:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 10:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 10:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact