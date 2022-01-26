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شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:27
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كشفت مدوّنة تدعى سارة جوزفين أن شابًا قابلته على تطبيق "مواعدة"، ألغى موعدًا معها بعد أن رأى صورتها.
نشرت جوزفين مقطع فيديو حول ما حدث على "TikTok"، في التعليقات، فوجئ العديد من المستخدمين بصرامة الرجل.
كتبت الفتاة على الفيديو: "عندما يسألك عن موعد ثم يلغيه بسبب الجلد المترهل في بطنك".
 
كما عرضت المدونة الحوار بين الطرفين، وعلّقت: "المشكلة الوحيدة هي الجلد الزائد على بطنك بسبب الحمل. شكرًا لك على تفهمك".
 
وقد حصد الفيديو أكثر من 280 ألف مشاهدة، وأيد العديد من المشاهدين جوزفين.
نشرت جوزفين أيضًا مقطع فيديو آخر على "TikTok" حول الحادث. أوضحت الفتاة أنها تتفهم حقيقة أن الناس قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بشخصية شركائهم ولكن ليس بتلك التفاصيل السخيفة.

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