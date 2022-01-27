ألعاب الكترونية تعطّلت... ما السبب؟

تعرضت خوادم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـألعاب Dark Souls 3 و Dark Souls 2 و Dark Souls: Remastered لهجوم إلكتروني بسبب اختراق تم اكتشافه، وفقًا لتقرير صادر عن Gamespot.وبسبب الثغرة الامنية قامت شركة FromSoftware مطورة Dark Souls بتعطيل جميع الخوادم عبر الإنترنت لـ Dark Souls لتتركها دون اتصال بالإنترنت وبدأت في التحقيق في المشكلة، ووفقًا للتقرير ، قد يسمح الاستغلال للمتسللين بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللاعبين.ونشر الحساب الرسمي لـ Dark Souls على Twitter حول تعطيل الخوادم، حيث جاء فيها "تم إلغاء تنشيط خوادم PvP لـ Dark Souls 3 و Dark Souls 2 و Dark Souls: Remastered مؤقتًا للسماح للفريق بالتحقيق في التقارير الأخيرة حول مشكلة تتعلق بالخدمات عبر الإنترنت، خوادم لـ Dark Souls: سينضم إليهم PtDE قريبًا، ونحن نعتذر عن هذا الإزعاج."ووفقًا لتقرير صادر عن VGC ، كانت الثغرة في الألعاب موجودة منذ بعض الوقت وتم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة مشغل Dark Souls 3 الذي يحمل اسم "The_Grim_Sleeper"، لكن المشغل لم يتلق أي رد من المطورين.وبعد ذلك، جرب المشغل طريقة أخرى، وبحسب ما ورد "بث الاستغلال واستولى على جهاز الكمبيوتر الخاص به، باستخدام تطبيق السرد لقراءة بعض النصوص لإثبات مدى سهولة التحكم في النظام عن بُعد" مما لفت انتباه المستخدمين إلى المشكلة المطورين.