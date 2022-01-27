تكنولوجيا وعلوم

ألعاب الكترونية تعطّلت... ما السبب؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-911788-637788613189270313.jpg
Doc-P-911788-637788613189270313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت خوادم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـألعاب Dark Souls 3 و Dark Souls 2 و Dark Souls: Remastered لهجوم إلكتروني بسبب اختراق تم اكتشافه، وفقًا لتقرير صادر عن Gamespot.
 
وبسبب الثغرة الامنية قامت شركة FromSoftware مطورة Dark Souls بتعطيل جميع الخوادم عبر الإنترنت لـ Dark Souls لتتركها دون اتصال بالإنترنت وبدأت في التحقيق في المشكلة، ووفقًا للتقرير ، قد يسمح الاستغلال للمتسللين بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللاعبين.
 
ونشر الحساب الرسمي لـ Dark Souls على Twitter حول تعطيل الخوادم، حيث جاء فيها "تم إلغاء تنشيط خوادم PvP لـ Dark Souls 3 و Dark Souls 2 و Dark Souls: Remastered مؤقتًا للسماح للفريق بالتحقيق في التقارير الأخيرة حول مشكلة تتعلق بالخدمات عبر الإنترنت، خوادم لـ Dark Souls: سينضم إليهم PtDE قريبًا، ونحن نعتذر عن هذا الإزعاج."
 
ووفقًا لتقرير صادر عن VGC ، كانت الثغرة في الألعاب موجودة منذ بعض الوقت وتم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة مشغل Dark Souls 3 الذي يحمل اسم "The_Grim_Sleeper"، لكن المشغل لم يتلق أي رد من المطورين.
 
وبعد ذلك، جرب المشغل طريقة أخرى، وبحسب ما ورد "بث الاستغلال واستولى على جهاز الكمبيوتر الخاص به، باستخدام تطبيق السرد لقراءة بعض النصوص لإثبات مدى سهولة التحكم في النظام عن بُعد" مما لفت انتباه المستخدمين إلى المشكلة المطورين.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-01-27
02:00 | 2022-01-27
23:00 | 2022-01-26
16:00 | 2022-01-26
14:00 | 2022-01-26
12:27 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website