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تكنولوجيا وعلوم
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
27-01-2022
|
11:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف جديد تستعد موتورولا لإطلاقه لتنافس من خلاله أفضل هواتف سامسونغ وآبل التي ستطلق العام الجاري.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيتميز بشكل أساسي من حيث قدرات التصوير، وسيزود بكاميرا أساسية فيها عدسة فائقة العرض بدقة 200 ميغابيكسل، وستعمل هذه العدسة مع عدسة أخرى بأداء سريع جدا دقتها 50 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميغابيكسل مخصصة لإعطاء الصور أشكالا ثلاثية الأبعاد.
كما سيحصل هذا الهاتف على كاميرا سيلفي لم تشهدها الهواتف من قبل، فيها عدستان بدقة (60+50 ) ميغابيكسل.
وسيزود الجهاز بشاشة pOLED عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، ترددها يعادل 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لمنح الصور والفيديوهات دقة كبيرة جدا.
وسيضمن الأداء الجبار له معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus، وذواكر وصول عشوائي قد تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 12 و256 غيغابايت.
وستجهزه موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Android 12 مع واجهات MyUX، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 50 واطا ومع شواحن لاسلكية باستطاعة 30 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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