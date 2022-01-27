منوعات

يوتيوبر حاول الانتحار حرقا في بث مباشر على فيسبوك!

Lebanon 24
27-01-2022 | 12:41
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باشرت مصالح الأمن بمدينة مكناس المغربية التحقيق بمحاولة انتحار اليوتيوبر هشام الملولي احتجاجا على "إطلاق سراح 9 أشخاص خربوا سيارته وعرضوا حياته للخطر".
 
وأفادت المصادر بأن "اليوتيوبر هشام الملولي تم إطلاق سراحة فيما بعد".

وكان الملولي قد توجه أمس الأربعاء إلى مقر ولاية أمن مكناس حاملا معه قنينة مملوءة بالبنزين محاولا إحراق نفسه أما المقر الأمني حيث بث محاولة الإنتحار عبر تقنية "لايف" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 
 
 

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